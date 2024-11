Napolipiu.com - Napoli in ansia per McTominay: problema alla caviglia in nazionale

Il centrocampista azzurro costretto al cambio durante Polonia-Scozia. Conte attende gli esami nelle prossime ore. Cresce la preoccupazione in casaper le condizioni di Scott. Il centrocampista scozzese ha dovuto abbandonare il campo durante la sfida tra Polonia e Scozia per unsinistra.L’infortunio non è stato causato da uno scontro di gioco: il calciatore azzurro, nel tentativo di raggiungere un cross, ha effettuato un movimento innaturale che lo ha costretto ad uscire dal campo zoppicando. Al momento non è chiaro se la sostituzione sia stata precauzionale o dovuta a unpiù serio.Mister Antonio Conte resta in apprensione in vista del match contro la Roma. Il tecnico pugliese attende gli esami strumentali nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio del suo centrocampista.