Ilfattoquotidiano.it - Mulè contro la linea Valditara sui femminicidi: “La violenza non ha colore, è un problema culturale. Luogo e momento non adatti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il contesto era sbagliato, il, ilnon erano. Si doveva parlare del valore della Fondazione Giulia Cecchettin, non aprire una discussione sull’origine o sulla persistenza del patriarcato”, così Giorgio, deputato di Forza Italia commentando le dichiarazioni del ministroche durante la presentazione della fondazione dedicata a Giulia Cecchettin ha parlato della lotta al patriarcato come di lotta “ideologica” accusando l’immigrazione illegale. “Se quella del ministroè una fake news? Basta vedere i dati, dicono che la responsabilità è tutta in casa nostra. Lanon ha undella pelle. Il. I nostri ragazzi, i nostri uomini, non sono educati al rispetto. Parliamo di precondizioni di civiltà che mancano nella nostra democrazia”.