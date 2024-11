Ilrestodelcarlino.it - Mozione per l’Ascoli-Mare: "La galleria è pericolosa, l’Anas metta gli autovelox"

Un tratto di strada pericoloso, teatro di incidenti stradali anche con esito mortale, l’ultimo dei quali avvenuto lo scorso 29 settembre, costato la vita ad un giovane motociclista. Per questo il gruppo consigliare di ‘Noi Ascoli’, composto dai consiglieri Emidio Premici, Piera Seghetti e Giovanna Cameli, ha presentato unaal consiglio comunale di Ascoli Piceno per chieder alla messa in sicurezza della ‘di Rosara’ dele un chiarimento sui lavori interminabili dell’uscita di Porta Cartara. "La‘San Giuseppe’ al km 177, meglio conosciuta come ‘di Rosara’, è il tratto più pericoloso dell’intera Ascoli-– dichiara il Consigliere Premici, che spiega –: in quel punto, infatti, la carreggiata si restringe, il limite di velocità di 80 km/h non viene mai rispettato perché non ci sono strumenti di rilevazione, e molti mezzi, nonostante la segnaletica, sorpassano ripetutamente mettendo a rischio l’incolumità degli altri guidatori".