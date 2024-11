Casertanews.it - Ministero finanzia 3.5 milioni alle università campane: soldi anche alla 'Vanvitelli'

Ildell’e della Ricerca ha destinato agli atenei della Campania 3.437.286 di euro per promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza.