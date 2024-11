Glieroidelcalcio.com - Milan e Fiorentina ricordano … Kurt Hamrin

sui socialHa iniziato la carriera con la maglia dell’Aik prima di trasferirsi in Italia dove lo acquistò la Juventus. Con i bianconeri, però, si vede poco e dopo una parentesi al Padova passò alladove scrisse pagine importanti della storia del club gigliato. Dai viola aldove rimase per due stagioni prima di passare al Napoli e chiudere la carriera in patria nello Stoccolma. Oggi avrebbe compiuto novant’annied i viola ed i rossoneri gli hanno reso omaggio sui social. Questi i post.Nasceva oggi, leggenda Viola. pic.twitter.com/0WDhAS5TbT— ACF(@acf) November 19, 2024Today we remember the original Rossonero Swede #Semprepic.twitter.com/bwlt6QJKyq— AC(@ac) November 19, 2024Al ricordo dei due club si unisce il nostro.