McTominay e Lukaku stringono i denti dopo gli acciacchi in nazionale, con la Roma ci sarannno

Scott è già rientrato a Castel Volturno e domenica sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per il match delle ore 18 del Napoli in casa contro la Roma. Uscito zoppicante per una botta al piede al 76' di Polonia-Scozia, il centrocampista era apparso dolorante: senza una scarpa, si era subito toccato la pianta