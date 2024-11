Lanotiziagiornale.it - Maxi-traffico di droga con i clan, nuove accuse per il capo ultras Lucci

Nuova tegola per ildella Curva sud milanista, quel Lucaimmortalato mentre stringeva affettuosamente la mano all’allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, a San Siro, già in carcere dal 30 settembre scorso per l’inchiesta sulle curve. Ilultrà milanista, infatti, è stato raggiunto ieri da una nuova ordinanza di custodia cautelare per la-indagine della Dda di Milano su un’associazione, vicina alla cosca della ‘ndrangheta dei Barbaro, che avrebbe “importato e distribuito”, tra la Lombardia e la Calabria, “oltre 2 tonnellate di stupefacenti”.In totale sono 20 le persone coinvolte nell’indagine, 15 quelle finite in carcere (tra cui) e cinque ai domiciliari, accusate “di appartenere a un’associazione dedita aldi stupefacenti, articolata in cellule”, i cui “appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di procurare ingenti quantitativi di stupefacenti da rivedere all’interno della città di Milano”, soprattutto cocaina.