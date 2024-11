Ilrestodelcarlino.it - Maurizio Ricci muore a 54 anni nell’incidente a Castrocaro Terme

Forlì, 19 novembre 2024 – Tragico scontro frontale ieri verso le 17 nel territorio comunale di; la vittima è, 54, residente nella cittadina termale. Lo schianto si è verificato all’incrocio tra la statale 67 e via Virano. Secondo le prime risultanze degli inquirenti sul posto per i rilievi di legge,avrebbe imboccato la strada di Virano per immettersi sulla Statale per tornare a casa, a. In quel momento però stava arrivando dalla parte opposta, con direzione Dovadola, un’altra vettura. Lo scontro è stato violentissimo.è rimasto per qualche minuto esanime all’interno dell’abitacolo. Al sopraggiungere dei soccorsi del 118 dall’ospedale di Vecchiazzano, l’uomo è stato estratto dalla vettura, una Fiat Sportage. I sanitari hanno quindi fatto scattare il protocollo di pronto intervento, tentando la rianimazione del 54enne direttamente sul posto.