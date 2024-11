Vanityfair.it - Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia è stato arrestato: l'accusa è stupro

Il ragazzo, 27 anni, èto da una ventenne, diversa dalle donne che già avevano sporto denuncia contro di lui per maltrattamenti. I fatti risalirebbero all'inizio del 2024 e si sarebbero verificati in un appartamento di Oslo. La famiglia reale norvegese ha affidato uno scarno comunicato a un quotidiano e fa sapere di non poter commentare la vicenda