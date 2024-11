Fanpage.it - Mara Venier: “Da giovane ho subito violenze prolungate, non sono stata capace di reagire”

Leggi su Fanpage.it

si racconta a Belve in una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani in cui ha raccontato gioie e dolori di una vita: "Cistati vari momenti in cui ho avuto il sentore che stessi perdendo il controllo".