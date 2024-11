Salernotoday.it - Maltempo e asfalto viscido: bus rischia di finire in una scarpata, l'ira dei sindacati

Leggi su Salernotoday.it

Dramma sfiorato, stamattina, a Ravello, dove, per cause da accertare, un autobus Sita diretto ad Amalfi, è sbandato fermandosi a pochi centimetri dal parapetto lungo la SR ex SS 373. Probabilmente, l'resodalla pioggia ha fatto slittare le ruote del mezzo e solo grazie alla.