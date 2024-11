Ilgiornaleditalia.it - Malattie colestatiche rare, nuovi dati al congresso AASLD 2024

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

MILANO - Ipsen ha presentato aldell'American Association for the Study of Liver Diseases (relativi al suo portfolio di terapie, in costante ampliamento, per il trattamento di diverse, grazie aidegli studi di estensione a lungo termi