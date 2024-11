Fanpage.it - L’ultimo gesto eroico dell’operaio Fatmir: salva il figlio e muore travolto dal braccio della gru a Torino

Isufi, 51 anni, stava lavorando alla costruzione di una nuova vasca di pompaggio in un cantiere situato all’interno del centro ricerche'Società Metropolitana Acque'. Prima di essere schiacciato, avrebbe messo in salvo ilspingendolo via.