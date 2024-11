Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 19 novembre 2024 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – martedì 19– sulla piattaformaInfinity con la soap turca, Get. Nellaodierna Ozan, durante il primo giorno di lavoro di Esra la mette in difficoltà che non si spiega il comportamento di Ozan né il motivo per cui abbia tanto rancore nei suoi confronti. Ecco ilcon il quinto episodio.