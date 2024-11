Iltempo.it - "Lo vedrei bene": Domenica In? Venier fa il nome del suo possibile successore

Chi potrebbe prendere il posto di MaraIn? Andiamo per gradi. Mara, regina della tv, sta traghettando ancora una volta quel format a vele spiegate verso grandi ascolti. Un vero e proprio successo di pubblico con tantissimi ospiti. È un programma che funziona, cucito su misura per lei, che da sempre piace al pubblico. Ma da tempo si parla deldel volto Rai. Appunto chi? Nel corso di un'intervista imperdibile su Rai2 con Francesca Fagnani,parla di Stefano De Martino (attualmente al timone di Affari tuoi su Rai1). "IomoltoStefano De Martino che ora sta conducendo Affari Tuoi. Secondo me lui potrebbe rivoluzionare completamenteIn. Stefano De Martino potrebbe condurlae fare una bellissima edizione", racconta zia Mara a "Belve".