Oasport.it - LIVE Spagna-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: Nadal o Bautista nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldella sfida di quarti di finaledia Malaga, l’attesa è finita: si parte!Ci siamo, la prima sfida della fase finale della competizione detenuta dall’Italia di Filippo Volandri vede in scena i padroni di casa dellacontro gli ostici e rognosi, nonché adattissimi al cemento indoor Paesi Bassi! Si apre con la sfida che vede impegnati i numeri due, si proseguirà con quella tra Alcaraz e Griekspoor, per poi concludere con l’eventuale doppio di spareggio che si giocherà solo in caso di 1-1!Capitan David Ferrer si trova di fronte ad un bivio: schierare Rafao preservarlo per l’eventuale doppio decisivo? Sicuramente Roberto-Agut, fresco campione dell’ATP 250 di Anversa ha dato garanzie, anche se nell’ultima uscita stagionale a Metz è stato sconfitto al 1° turno dal futuro campione Benjamin Bonzi.