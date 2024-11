LIVE – Saint Nazaire-Perugia 0-2 17-25 20-25 4-12 | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il secondo turno della Pool D della Cev2024/di. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, dopo la netta vittoria interna contro i cechi del Budejovice, affrontano la prima trasferta stagionale in Europa per conquistare un altro successo. I Block Devils devono vedersela ora con la compagine francese allenata da Fulvio Bertini, che all’esordio si è imposta al tie-break sul campo dell’Halkbank Ankara. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 19 novembre a La Soucoupe di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita traVB Atlantique e Sir Sicoma Moninidella massima competizione continentale per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.