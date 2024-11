Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri cercano l’impresa contro Mouat

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladi, quinto match valido per i Campionatidimaschile in fase di svolgimento in Finlandia, per la precisione in quel di Lohja. Dopo la vittoria non sempliceAustria e Olanda, Glisi apprestano a sfidare una delle compagini più forti del lotto.Si tratta di un test di fondamentale importanza perlo skip Joel Retornaz, il vice Mattia Giovanella, il secondo Sebastiano Arman e il third Amos Mosaner, pronti a misurarsi con degli avversarii che, nella loro storia, hanno trionfato per sedici volte nella rassegna continentale, tra cui si contano tre successi consecutivi dal 2021 al 2023.Glial momento occupano attualmente il secondo posto con 4 vittorie e 1 sconfitta.