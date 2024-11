LIVE – Italia-Danimarca 4-1 | girone Europei curling femminile 2024 in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la sesta sessione deldeglidi, di scena a Lohja, in Finlandia. La squadra azzurra di coach Soren Gran, reduce da quattro vittorie ed una sconfitta (di misura contro le campionesse in carica della Svizzera), tornano sul ghiaccio per vincere ed avvicinarsi alle semifinali. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis devono vedersela ora con la formazione danese, che fin qui ha ottenuto due successi e tre sconfitte. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 8.00ne di martedì 19 novembre alla Kisakallio Sports Institute di Lohja. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tradeldeglidiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.