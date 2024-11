Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Swiatek/Kawa 7-5, 7-5, Italia-Polonia 1-1 BJK Cup in DIRETTA: le campionesse olimpiche ci portano in finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.34 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Speriamo che vi siate divertiti in queste 7 ore e mezza di pura battaglia sportiva. Buonanotte a tutti.0.32hanno battutoper 7-5, 7-5 in un’ora e 37 minuti. Sono state magistrali. Nel secondo set hanno recuperato ben due break, infilando 6 game consecutivi: da 1-5 a 7-5!0.30giocava da sola, ma il doppio si gioca in due.E non potevano che vinceresi è rivelata una giocatrice modestissima. Lenon hanno tradito.7-5 CON LA BATTUTA DA SOTTO SULLA SECONDA! Sarita lo ha fatto davvero, ha mandato il tilt, che poi ha sbagliato il diritto decisivo.IN! Mercoledì 20 novembre, alle 17.00, affronteremo una tra Gran Bretagna e Slovacchia.