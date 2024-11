LIVE – Alcaraz-Griekspoor 7-6 3-0 quarti di finale Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per il secondo singolare di Spagna-Olanda, neididellaa Malaga. Il padrone di casa, numero tre del ranking mondiale, arriva da Torino, dove non è riuscito a superare la fase a gironi delle ATP Finals. Ora è tempo di dare il tutto per tutto di fronte al pubblico amico per cercare di consegnare alla propria Nazionale un punto di fondamentale importanza in ottica della qualificazione per il penultimo atto. L’occasione è totalmente alla sua portata. Davanti a lui, infatti, c’è il top 40 ‘orange’, contro cui si trova in vantaggio addirittura per 4-0 nel bilancio degli scontri diretti (9-0 il computo dei set). Secondo le quote dei bookmakers, dunque, sarà senza alcun dubbioa partire con i favori del pronostico.