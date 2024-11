Oasport.it - LIVE Alcaraz-Griekspoor 7-6, 1-0, Spagna-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: lo spagnolo vince al tie-break il set d’apertura e respira

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ancora pauroso in difesa lo, racconto un altro errore dell’olandese.15-15 Miracolo in risposta die clamoroso passante di rovescio.15-0 Il nastro allunga il dritto dello.1-0 A zeroin avvio di secondo set.40-0 Servizionte al corpo.30-0 Servizio e dritto.15-0 Lungo il dritto dell’olandese.7-6(0)! Addirittura a zero fa suo il gioco decisivo del primo set lo. Era sotto 2-4.6-0 Non risponde di rovescio l’olandese.5-0 Lungo il dritto in palleggio. Racchetta in terra.4-0 Passante al corpo dello, fuori la volèe comoda di rovescio di. Che regalo!3-0 Servizio e dritto.2-0 Splendido rovescio lungoriga di.1-0 Con il dritto inside in