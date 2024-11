Calcionews24.com - Lione, il proprietario esce allo scoperto: «Non si retrocede, ma…»

Leggi su Calcionews24.com

Ildelha commentato la situazione molto complicata del club che secondo la Federcalcio rischierebbe la retrocessione John Textor,del, ha parlato della difficile situazione dell’OL che a quanto pare rischierebbe addirittura la retrocessione. In conferenza stampa, Textor ci ha tenuto a smentire tutto. PAROLE – «La squadra non. Non c’è modo. .