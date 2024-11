Davidemaggio.it - Libera: Lunetta Savino è una giudice alla ricerca di verità e vendetta

Tocca a Trieste. Tra le tante città del nord Italia che in quest’inizio di stagione televisiva sono state set delle serie Rai, mancava il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, che i telespettatori più accaniti tuttavia ricorderanno in quanto ambientazione di un vecchio titolo dell’azienda pubblica Un Caso di Coscienza. Ed è curioso che proprio di una lotta di coscienza si parli in, la nuova serie conin partenza questa sera alle 21:30 su Rai 1.Quattro prime serate – il primo episodio della prima è già disponibile su Rai Play – dirette da Gianluca Mazzella per 11 Marzo Film e Rai Fiction, che vedranno l’attrice alle prese con un grow up narrativo: da avvocato affascinante e senza scrupoli quale l’abbiamo vista in Studio Battaglia, diventa adesso un, che con gli avvocati deve averci a che fare ogni giorno in Tribunale tra una causa e l’altra.