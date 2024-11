Libano razzi contro la base italiana Unifil Tajani | Attacco di Hezbollah è inammissibile Netanyahu offre 5 milioni per ogni ostaggio liberato

Leggi su Open.online

Tre attacchi nella giornata di martedì 19 novembre hanno colpito sedineldel Sud. Negli scambio di fuoco trae lo Stato ebraico è rimasta di nuovo in mezzo la missione d’interposizione Onu, cui l’Italia contribuisce con un migliaio di uomini. Secondo quanto riporta l’Ansa, ottoda 107 millimetri hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest dia Shama, nel sud del. In serata dalla Farnesina è il ministro degli Esteri Antonioa spiegare che secondo una prima ricostruzione «dovrebbero essereleggeri di». Ihanno impattato su alcune aree all’aperto e sul magazzino ricambi della, dove non era presente alcun soldato. «Èche si spariil contingente. Non hanno alcun diritto di farlo, sono truppe che hanno garantito anche la sicurezza di», ha dichiarato il ministro, «se è stato un errore, imparino a utilizzare meglio le armi.