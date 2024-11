Leo ' obiettivo almeno 25 miliardi da concordato per Irpef'

Quotidiano.net - Leo, 'obiettivo almeno 2,5 miliardi da concordato per Irpef'

Il governo punta a raggiungere2,5dalper andare avanti sul taglio dell'per il ceto medio. Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo interpellato a margine dell'assemblea di Confesercenti. Leo, che già in passato aveva indicato come servissero2,5, ha confermato la cifra: "Sì, compatibilmente con le risorse, abbiamo riaperto i termini dele se riusciremo a trovare quelle risorse", si andrà avanti, ha detto. A chi gli chiedeva quindi se ci sono già delle stime sull'esito delbis, ha risposto: "La palla di vetro non ce l'ho però speriamo di trovare il massimo delle risorse perché è undel governo e di tutta la maggioranza".