Vanityfair.it - L'emozionante lettera d'addio di Roger Federer a Nadal: «Sai una cosa, Rafa? Mi hai fatto godere il tennis ancora di più»

Leggi su Vanityfair.it

Ilta svizzero ha pubblicato unaaperta in cui ricorda i suoi rapporti con lo spagnolo, sia come rivali in campo che come «vecchi amici» fuori. E sottolinea: «Io e Mirka siamo felici che i nostri figli si siano formati nelle tue accademie»