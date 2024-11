Legge di Bilancio 2025, c’è anche un emendamento per assumere il personale ATA su tutti i posti disponibili. Anief lo sostiene in tutti i sensi

Leggi su Orizzontescuola.it

I ministeri dell’Istruzione e dell’Economia sono autorizzati in vista del prossimo anno scolastico, il-2026, ad adottare “un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato diATA per la copertura divacanti ein organico”: l’riguardante ildella scuola è contenuto tra quelli che hanno superato il vaglio di ammissibilità da parte della Commissionedella Camera e si apprestano a essere votati prima di arrivare in Aula.L'articolodi, c’èunperilATA suloin