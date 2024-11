Ilgiorno.it - Lecco, bar chiuso per tre giorni: è un covo di pregiudicati

, 19 novembre 2024 – Lo frequentanoe altri clienti poco raccomandabili. Per questo il questore diStefania Marrazzo, su richiesta dei carabinieri, haun bar per tre. E' un ammonimento, per ora: se il gestore non correrò ai ripari e non li terrà lontani, la prossima volta la serrata potrebbe essere molto più lunga. I sigilli al bar sono stati apposti durante un servizio di controllo straordinario del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato, a cui hanno partecipato i poliziotti della Volanti, della Stradale, della Ferroviaria, dell'Amministrativa e Immigrazione e dell'Anticrimine di Milano. I controlli Un'ottantina le persone fermate e identificate, 24 le auto ispezionato. Diverse le sanzioni: mancata revisione del veicolo, eccesso di carico trasportato e mancato uso delle cinture di sicurezza.