Monzatoday.it - Le 20 aziende di Monza e Brianza che saranno presenti alla Fiera dell'Artigianato

Leggi su Monzatoday.it

Sono in tutto 20 le micro - piccole imprese dicheprotagoniste’edizione di Artigiano in2024, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre amilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30."L'evento, che ospiterà in tutto 250 imprese, è il più importante.