Calcionews24.com - Lazio Bologna, si avvicina il match: Italiano può sorridere, ecco il motivo!

Leggi su Calcionews24.com

, il tecnico dei rossoblù Vincenzopuò: recupera un giocatore in vista del! Le ultimissime Sila ripartenza della Serie A esarà la prossima gara che i ragazzi del tecnico Baroni dovranno affrontare. Intanto, in casa felsinea, Vincenzopuò tornare a: Erlic è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe tornare a disposizione .