Fanpage.it - “Lavorare nei primi tre mesi di gravidanza dovrebbe essere illegale”: lo sfogo di una mamma

In un video postato sui social, un'influencer in dolce attesa ha raccontato come gli inconvenienti del primo trimestre di gestazione abbiano pesantemente sulla sua capacità di rispettare gli impegni professionali: "Tra nausee e stanchezza, lavorare è durissimo".