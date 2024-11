Fanpage.it - La Talpa si scava da sola la sua fossa, che sia profonda per non doverla riesumare tra altri 20 anni

Leggi su Fanpage.it

Ascolti in picchiata per un format che non regala mistero né emozioni. Tra l'assenza di colpi di scena, un cast poco convincente e una conduzione inadatta, Ladimostra l'ennesimo passaggio a vuoto del rinnovamento di Mediaset.