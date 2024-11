Linkiesta.it - La sinistra è morta, ma in Emilia-Romagna nessuno si azzarda a votare per gli altri

A un certo punto l’inviata che Mentana ha mandato nella sede della campagna elettorale del centrodestra dice qualcosa tipo (sintesi con parole mie) «sì vabbè, Guazzaloca, ma si sa che innon c’è storia», ed è allora che mi ricordo di quella frase di Edmondo Berselli alla quale avevo pensato per tutta la campagna elettorale per le regionali.Perché fino a quel momento stavo pensando a me (strano!), mi stavo chiedendo quanto devo essere stata asina per non avere la più pallida idea di quale sia la risposta alla domanda: Elena Ugolini è stata una mia prof? Elena Ugolini, candidata del centrodestra a queste supplettive regionali, e prof in uno dei molti licei dai quali sono passata in quei cinque anni di somaraggine acuta. Somaraggine così pervasiva che neanche mi ricordo i nomi dei professori.