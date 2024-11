Today.it - La mamma morta, il figlio accanto incosciente: cosa non torna nel giallo di Cassina

Leggi su Today.it

Una donna di 73 anni trovata senza vita in casa, conile in gravi condizioni. Nella tragedia che ha sconvolto gli abitanti diValsassina, piccolo comune in provincia di Lecco, i punti interrogativi sono ancora molti. L'anziana Margherita Colombo era riversa.