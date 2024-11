Ilpescara.it - La denuncia di Giampietro (Pd): "Personale dell'Ente Manifestazioni Pescaresi senza stipendio regolare da agosto"

Leggi su Ilpescara.it

«Ilha percepito l’ultimosolo ad: a settembre è stato erogato un acconto sulla mensilità, mentre a ottobre non è stato erogato nulla. E se non si pagano i dipendenti, è altissimo il rischio che non si stiano pagando neppure gli artisti, i collaboratori, i.