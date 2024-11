Juventus escluse lesioni per Dusan Vlahovic

Leggi su Sportface.it

Sospiro di sollievo per Thiago Motta e tutta la. A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale,è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il Jmedical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno esclusoe le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Il prossimo appuntamento per i bianconeri è sabato contro il Milan, mentre tra sette giorni c’è l’Aston Villa in Champions League.perSportFace.