Jannik Sinner e la compagna del liceo | Secchione anche a scuola Con le ragazze? Era timido – Il video

«Una volta, quando io eeravamo compagni di classe, a lui cadde una pallina da tennis dallo zaino. Io la raccolsi e gli dissi: firmamela per favore, così quando sarai famoso potrò metterla all’asta. Lui non disse nulla, si fece una risata e la firmò». A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Adisa Yahya,didi, che oggi ha raccontato a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari il periodo delle superiori passate con il tennista altoatesino. «La pallina però non l’ho affatto venduta, la terrò per mio figlio, magari porterà fortunaa lui se un giorno vorrà giocare a tennis», spiega la donna. Adisa ricordada studente: «Era un ragazzo molto calmo, capace e riservato. Non parlava molto e si concentrava solo sul suo lavoro». E non faceva copiare: «Molto poco, ma da noi non si copiava quasi per niente».