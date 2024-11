Calcionews24.com - Italia Under 20, esordio per il promettente difensore scuola Inter Giacomo Stabile contro la Romania

Leggi su Calcionews24.com

assaie ad oggi in prestito all’Alcione Milano in Serie C, ha debuttato nell’20 La scuderia di calciatori di Beppe Riso è una tra le più conosciute in: soprattutto per quanto riguarda l’individuazione di giovani talentini. Uno di questi è sicuramente il