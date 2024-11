Italia-Ucraina oggi in tv | data orario diretta tv e streaming Amichevole U21 2024

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto Picco di La Spezia valevole per la seconda amichevoli di novembre degli Azzurrini. I ragazzi allenati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, dopo la partita disputata lo scorso venerdì contro la Francia, sono pronti a tornare in campo per un nuovo importante test, che di fatto concluderà un ottimodisputato da parte della Nazionale.in tv, le informazioniLa squadra, dal suo canto, non ha intenzione di fare il ruolo della comparsa e vuole portare a casa una bella prestazione per chiudere bene il suo anno. La partita andrà in scena alle ore 18:15 di martedì 19 novembre sul campo dello stadio Alberto Picco di La Spezia e sarà trasmessa intv su Rai 2; lo, invece, sarà garantito da RaiPlay.