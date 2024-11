Feedpress.me - Investito dal treno dopo il lavoro, muore 22enne a Parma: aveva appena finito un turno di dieci ore

Un ragazzo di 22 anni, Khan Hasan , originario del Bangladesh, è morto ieri pomeriggio ada unmentre tornava a casa dal. Lo segnala il sindacato Adl Cobas sottolineando che il giovane, impiegato in una cooperativa in appalto a un magazzino,undidior e. «Stava uscendo da undiche, come denunciato dai suoi colleghi,.