Calcionews24.com - Infortunio Saelemaekers, novità importanti sul recupero del trequartista della Roma. Spunta l’indizio giallorosso

Leggi su Calcionews24.com

moltosulpraticamente sempre più vicino. Le ultimeL’perè sempre più un brutto ricordo per l’exdel Milan. In casainfatti sarà necessario anche il suo contributo per risollevare al meglio la situazione delicata dei giallorossi. Come riportato dallastessa, .