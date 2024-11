Lapresse.it - Incidenti lavoro: cade da altezza 5 metri, muore 69enne nel Trevigiano

Milano, 19 nov. (LaPresse) – È caduto da unadi 5un operaio di 69 anni, dipendente di una ditta edile di Altovole, in provincia di Treviso. La caduta non gli ha lasciato scampo: ilè morto sul colpo per un trauma cranico.