Torinotoday.it - Incidente sulla Ivrea-Santhià ad Albiano: furgone si ribalta in area di cantiere, traffico nel caos

Leggi su Torinotoday.it

Unè avvenuto all'ora di pranzo di oggi, martedì 19 novembre 2024, sul raccordo autostradale, all'altezza dello svincolo did'. Unche viaggiava in direzione del Vercellese è sbandato improvvisamentendosi in carreggiata, in un'di