Incidente stradale nel Potentino, due morti

Tempo di lettura: < 1 minuto

Due uomini – un 56enne di Giffoni Sei Casali (Salerno) e un cittadino nigeriano di 26 anni, residente a Polla (Salerno) – sono morti e un altro è rimasto ferito in maniera grave in un incidente che, per cause in fase di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti sulla strada statale Bradanica, nei pressi di Venosa (Potenza). Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine che stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Il ferito, che ha 37 anni, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza.