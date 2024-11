Messinatoday.it - Incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto e si schianta vicino Tremestieri

Leggi su Messinatoday.it

all'alba in. Secondo le prime informazioni si è trattato di unnomo sulla A18. Per cause in corso di accertamento, l'mobilista ha perso ildel mezzo e si èto poco primao svincolo di. Sul posto polizia stradale e ambulanza.