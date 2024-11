Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Sogei, trovati altri contanti in casa dell’ex dg Iorio: “Decine di migliaia di euro”

Lo scorso 5 novembre il Tribunale del Riesame aveva respinto l’istanza di scarcerazione per Paolino, ex direttore generale di, arrestato per corruzione. Ora emerge che altro denaro contante, perdidi, sono state sequestrate ieri pomeriggio, nel corso di un’ulteriore perquisizione nell’abitazionetop manager. I militari della guardia di Finanza, delegati per le indagini dalla procura di Roma, secondo quanto apprende LaPresse hanno trovato, nel doppio fondo di una scrivania, una cospicua somma di denaro chiusa in diversi sacchetti sottovuoto.L’ex dg diera stato arrestato lo scorso mese di ottobre con l’accusa di corruzione e turbativa asta, insieme all’imprenditore Massimo Rossi, sorpresi in flagranza mentre quest’ultimo consegnava una mazzetta da 15mila