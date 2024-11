Metropolitanmagazine.it - Ilary Blasi ha denunciato Totti per abbandono di minore, ma Francesco si difende così

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il clima nella causa di divorzio frasi fa sempre più incandescente soprattutto alla luce di una denuncia che la conduttrice avrebbe fatto all’ex marito lo scorso anno quando lui, stando alle ricostruzioni, avrebbe lasciato loro figlia Isabel di soli 8 anni in casa senza la presenza dei genitori. La denuncia diper, appunto, è per “di”. A riportare i fatti è stato Il Messaggero che ha anche riportato la versione della difesa: “Isabel non era da sola in casa, ma con la babysitter”.perchè haperdi, cosa è successoSecondo la ricostruzione dei fatti de Il Messaggero, la denuncia disarebbe partita in seguito ad una videochiamata fatta alla figlia. Dopo aver scoperto chenon era con lei in casa in quel momento “ha telefonato alla Polizia e nell’abitazione sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio“.