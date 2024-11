Fanpage.it - Il video virale della fuga di criceti che ha bloccato un aereo cargo

Leggi su Fanpage.it

Le immaginifuoriuscita dalle gabbia di un centinaio diavvenuta nel 2017 a bordo di unsono diventate virali su TikTok. Ma non è un caso unico: pochi giorni fa un volo di linea non è partito per lo stesso motivo.