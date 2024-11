Genovatoday.it - Il Sipario Strappato celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con “Invisibili”

Leggi su Genovatoday.it

Sabato 23 novembre alle 21, pochi giorni prima dellaInternazionale per l’Eliminazione della(25 novembre), al teatro Ildi Arenzano (via Marconi 165) arriva “”, portato in scena da Le Camelie, compagnia tutta al femminile formata in seno.